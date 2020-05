Sint-Amandskerk brengt muzikale ode Valentijn Dumoulein

28 mei 2020

16u01 0 Ingelmunster Op zondag 7 juni had normaal de Open Kerkendag moeten plaatsvinden, maar door het coronavirus gaat die niet door. Om toch iets feestelijks te kunnen doen, zal pastoor Ludwig Dubaere vanuit de toren van de kerk muzikale klanken laten horen.

Om 14 uur zullen trompetten en trombones de ‘Ode aan de Vreugde’ laten weerklinken over straten en pleinen. “Met de act wil ik in onze gemeente de hoop in deze coronatijden verspreiden”, zegt de pastoor. “Iedereen is welkom om op het Marktplein te komen luisteren, uiteraard rekening houdend met de regels van social distance.” Diezelfde namiddag is er ook een beperkte rondgang in de kerk mogelijk. Op video is er een kleine impressie te zien van wat volgend jaar tijdens een uitgebreide editie van de Open Kerkendag te zien zal zijn. Een bezoek kan enkel individueel of in gezinsverband. Wie komt, wordt gevraagd een mondmasker te dragen. Het initiatief verloopt in samenwerking met koninklijke harmonie Kunst Veredelt.