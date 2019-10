Silobrand bij ForFarmers houdt brandweer uren zoet VHS

17u30 1 Ingelmunster Medewerkers van het veevoederbedrijf ForFarmers, gevestigd langs de Zuidkaai in Ingelmunster, sloegen in de nacht van woensdag op donderdag alarm toen brand was uitgebroken. De schade bleef beperkt, niemand raakte gewond.

“Een bewerkingsmachine die zorgt voor de toevoer van voeders naar een silo moet om één of andere reden oververhit zijn geraakt”, zegt brandweerofficier Frank Meurisse. “Het personeel merkte dat snel op en legde de machine stil maar intussen was er al brandende materie in de silo terechtgekomen. We werden opgeroepen rond half drie en kregen de situatie snel onder controle. Maar om elk risico uit te sluiten, moest de silo worden leeggemaakt.” Arbeiders van het bedrijf klaarden de klus: ze haalden 40 ton voeders uit de silo, onder toezicht van de brandweer. Het werkje nam flink wat uren in beslag. Pas om half negen ’s morgens konden de blussers weer naar de kazerne.