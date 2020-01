Shiva-Center maakt buidels voor Australische dieren in nood Valentijn Dumoulein

16 januari 2020

15u28 0 Ingelmunster In het Shiva-Center in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Ingelmunster zijn vrijwilligers donderdag vol goede moed begonnen met het breien van buidels voor kangoeroes en koala’s. Het initiatief is opgestart door lesgeefster Tilly Lemaire nadat ze het nieuws van de Australische bosbranden vernam. Ook dit weekend zijn vrijwilligers er welkom.

“Ik vond dat ik iets moest doen, zeker nadat ik elke avond die verschrikkelijke beelden op televisie zag”, zegt Tilly. “We zijn doeners en iedereen kan zijn steentje bijdragen, dus besloot ik een oproep te lanceren om samen buidels voor kangoeroes en koala’s te maken.” Gisteren kreeg ze alvast hulp van Christine Sierens en Mieke uit Izegem. “Alles wat we kunnen doen om die dieren te helpen is welkom”, zeggen ze. “We maken er een gezellige namiddag van en we doen iets dat de natuur en het milieu veder helpt.”

Vrijwilligers nog welkom

Wie mee wil helpen, kan er nog terecht op vrijdag 17 januari van 18 tot 21.30 uur, op zaterdag 18 januari van 14.30 tot 18.30 uur en op zondag 19 januari van 10.30 tot 18 uur. Het Shiva-Center – de vroegere dansschool Beyaert – bevindt zich in de Onze-Lieve-Vrouwstraat 19 in Ingelmunster. Wie komt, mag ook wol mee brengen en kan dat laten weten via tilly.lemaire@gmail.com of op 0497/83.93.54. Gratis thee en koffie zijn aanwezig.