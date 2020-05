Scouts Ingelmunster steken Ringbrug in kleurrijk jasje Charlotte Degezelle

19 mei 2020

15u35 0 Ingelmunster Dankzij de lokale scoutsafdeling is Ingelmunster een kunstwerk van zo’n 35 vierkante meter rijker. Het werk situeert zich op de Ringbrug en werd afgelopen zaterdag gerealiseerd.

“Onze werking ligt door de coronacrisis momenteel stil, maar wekelijks proberen we onze leden toch een alternatief te bieden”, vertelt Arthur Van de Putte, secretaris van Scouts Ingelmunster. “We speelden al Cluedo en citygolf en gingen geocachen (een soort schattenjacht, nvdr.). Vorige week groeide plots het zotte idee om Ingelmunster op te frissen.” De scouts contacteerde de gemeente met de vraag of ze hun creatief talent mochten botvieren op de Ringbrug. Dat leidde tot een doorverwijzing richting het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Zij verleenden ons een vergunning die de gemeente nog eens bekrachtigde”, gaat Arthur verder. “Met de leiding schilderen we zelf vorige week al een grote versie van ons logo en de ruimte er onder verdeelden we in verschillende vakken.”

Mooie reclame

Die werden zaterdag creatief ingevuld door de leden en hun gezin, maar met naleving van de sociale afstand. “Er waren in totaal 32 vakken. We verdeelden acht uren in tijdsvakken van een kwartier en per tijdsslot kon een scout met z’n gezin aan de slag. In totaal leverden 25 leden een bijdrage, de overige vakken hebben we met de leiding beschilderd. We zijn best trots op het eindresultaat. Niet alleen geeft het Ingelmunster wat extra kleur en verstopten we met onze schilderwerken wat schunnige tekeningen. Het is ook een locatie waar veel mensen passeren en op die manier dus mooie reclame voor onze jeugdbeweging.”