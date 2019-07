Scouts Ingelmunster organiseren Belgisch kampioenschap…duimworstelen

Valentijn Dumoulein

03 juli 2019

19u25 7 Ingelmunster Van een kampioenschap worstelen heb je vast al eens gehoord en een potje armworstelen gebeurt onder vrienden al eens, maar heb je al van duimworstelen gehoord? De scouts van Ingelmunster organiseren op 7 september het eerste Belgisch kampioenschap duimworstelen.

“Het principe is hetzelfde als bij armworstelen, alleen gebruik je de kracht van je duim en hou je elkaar met de rest van je hand vast”, vertellen initiatiefnemer Arthur Vandeputte en Liam Vanhaverbeke. “Op tocht met de jeugdbewegingen hielden we wel vaker potjes duimworstelen tegen elkaar en zo groeide het idee om dat eens in competitieverband te doen. Ik heb me hiervoor zelfs geïnformeerd bij Sport Vlaanderen en als er geen andere instantie is die zich daar mee bezig houdt, mogen wij ons ook als Belgische Duimworstelfederatie uitgeven, wat we met de organisatie van dit BK in gedachten ook doen", zegt Arthur, die zich meteen tot voorzitter bombardeerde. “Deze unieke sport is nog onbekend in ons land, maar met dit officiële kampioenschap willen we daar verandering in brengen. Uiteraard gaat het om een ludieke sport, maar dat betekent niet dat je je er niet goed op kunt voorbereiden. We hebben zelfs een kleine arena voorzien die je rond de handen kunt doen.”

Verschillende leeftijdscategorieën

Deelnemers kunnen op 7 september in verschillende leeftijdscategorieën tegen elkaar strijden. Van 12 tot en met 15 jaar, van 16 tot en met 18 jaar, van 19 tot en met 21 jaar en vanaf 21 jaar. Het tornooi zal in Ingelmunster plaatsvinden, maar een locatie is nog niet bekend. “Die hangt af van het aantal deelnemers, maar dit zal tegen het eind van de inschrijvingen duidelijk worden. Inschrijven kan door drie euro te storten op rekeningnummer BE45 7390 1659 5889 met vermelding van voor- en achternaam, categorie en geboortedatum. Inschrijven kan tot en met 25 augustus.