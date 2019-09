Schuttershuisje opent als natuureducatief centrum Valentijn Dumoulein

19 september 2019

15u02 0 Ingelmunster Het Schuttershuisje in de Waterstraat opent vanaf midden oktober de deuren als natuureducatief centrum. Natuurpunt De Buizerd zal het voortaan uitbaten. Zij organiseren er fotosessies, tijdelijke tentoonstellingen en workshops.

Het Schuttershuisje dateert van rond 1850. De schuttersgilde Sint-Sebastiaan gebruikte het ruim een eeuw voor zijn activiteiten. Later werd het nog verhuurd voor feestjes, maar in 2015 kocht de gemeente het gebouw aan met als doel de uitbating van een natuureducatief centrum aan natuurpunt De Buizerd over te laten. Zij zijn al langer eigenaar van het achterliggende natuurgebied De Mandelmeersen. Beide partijen hebben nu een samenwerkingsovereenkomst voor de uitbating van het Schuttershuisje getekend.

Verbouwingen

V2-Architecten uit Rumbeke ontwierp de plannen voor de vernieuwing van het gebouw. De aanbouw links en de tentenconstructie rechts zijn verdwenen.Het hoofdgebouw is in zijn oorspronkelijke staat hersteld, met drie grote raampartijen. “De atypische schuine vorm van de nieuwe aanbouw links zorgt voor zicht op de Mandelmeersen en maakt de ingang van het gebouw uitnodigend”, vertelt schepen Nadine Verheye. “Binnen loop je via een subtiele trechtervormige inkomhal verder naar de multifunctionele ruimte, met ook hier zicht op het natuurgebied. De ramen zijn eveneens bruikbaar als zitnissen, om van het prachtige uitzicht te genieten.. In de toekomst komt in de Mandelmeersen nog een wandel- en fietspad dat een prachtige verbinding zal maken met onze Beukendreef.”

Openingsweekend

Op zaterdag 12 oktober tussen 14 en 17 uur en op zondag 13 oktober tussen 10 en 17 uur kan iedereen het Schuttershuisje bezoeken en vrij wandelen in het natuurgebied. Enkele Ingelmunsterse verenigingen zorgen voor verschillende infostandjes en een bar. Op zondag organiseert Natuurpunt De Buizerd vzw om 9.30 uur een geleide wandeling met gids .