Schoolstraat afgesloten ter hoogte van Hinnebilkstraat Valentijn Dumoulein

04 mei 2020

09u59 0 Ingelmunster Op maandag 4 mei starten werken voor de aanleg van een gasleiding die de Schoolstraat moet dwarsen. Daardoor zal de Schoolstraat een tijdje volledig afgesloten zijn en dat tussen de Hinnebilkstraat en het garagestraatje van de Hinnebilkstraat. Doorgaand verkeer is dus niet mogelijk.

De zone tussen de Hinnebilkstraat en de Guido Gezellestraat blijft éénrichtingsverkeer richting het Marktplein. Het garagestraatje en de doorgang naar het Acaciaplein zijn te bereiken via Meulebekestraat-Schoolstraat. De parkeerplaatsen in de Schoolstraat, tussen de Meulebekestraat en de Hinnebilkstraat, zijn niet toegankelijk.Het centrum bereik je vanaf 4 mei via de Oostrozebekestraat of de Weststraat. Meer info via viaplan@ingelmunster.be of 051/33.74.35.