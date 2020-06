Schilder week na zwaar werkongeval bezweken aan verwondingen Alexander Haezebrouck

28 juni 2020

16u22 0 Ingelmunster De schilder uit Ingelmunster die op 18 juni levensgevaarlijk gewond raakte tijdens een arbeidsongeval in Kachtem is bezweken aan zijn verwondingen. Steven Dobbels (45) raakte geklemd tussen een elektrische garagepoort en een hoogtewerker en overleed afgelopen vrijdag.

Steven Dobbels (45) uit Ingelmunster was op 18 juni aan het werk in een loods in de Manestraat in Kachtem. Hij voerde er schilderwerken uit en gebruikte daarbij een hoogtewerker. Op het terrein was ook een andere stielman aanwezig. Die was arduinen plinten aan het plaatsen tegen een buitengevel. Op een bepaald moment merkte de man dat er iets niet pluis was in de loods waar Steven aan de slag was. Toen hij een kijkje ging nemen, zag hij dat de schilder gekneld zat tussen de automatische poort en de hoogtewerker. Hij sloeg meteen alarm en de hulpdiensten snelden ter plaatse.

Dobbels werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis en werd daar in een kunstmatige coma gehouden. Afgelopen vrijdag is Steven aan zijn verwondingen bezweken in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Steven Dobbels laat een partner en twee kinderen na. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 3 juli om 14 uur in de aula van het Crematorium Uitzicht in Kortrijk.