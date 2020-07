Schepen wandelt al een half jaar elke dag 20 kilometer: “Ideale manier om dossiers voor te bereiden” Valentijn Dumoulein

10u18 0 Ingelmunster Wat ooit begon als motivatie om wat kilo’s verliezen is voor Jan Rosseel uitgegroeid tot een nieuwe passie. De Ingelmunsterse schepen van Openbare werken begon precies een half jaar geleden met wandelingen voor dag en dauw. Vandaag staat de teller op liefst 3.100 kilometer.

“Ik ben er begin januari mee begonnen toen ik merkte dat ik vijftien kilo was verdikt”, blikt Jan terug. “Op aanraden van de dokter ben ik gestart met wandelen. Door mijn drukke werkschema (naast schepen is Jan ook actief als kinesist en leraar kleuterzwemmen – nvdr.) deed ik dat aanvankelijk enkel tussen 22 uur en middernacht. Toen was er plots de coronacrisis en lockdown. Er viel werk weg en ik besloot om voortaan ’s ochtends te gaan stappen. Omdat ik toch niet veel slaap nodig heb, meestal al vanaf 4 uur ’s ochtends aan. Dan stapte ik drie tot vier uur, goed voor 20 tot 25 kilometer per tocht. Dat ritme probeer ik op vandaag nog steeds aan te houden.”

Voor dag en dauw

Het resultaat mag er zijn. In een half jaar tijd is Jan 18 kilogram afgevallen. “Ik wandel aan een tempo van ongeveer zes kilometer per uur en per tocht verbrand ik ongeveer 550 calorieën. Met wandelen alleen vermager ik niet, maar ik combineer het met een goed en gezond eetpatroon. Toch is dat niet de reden waarom ik het blijf doen. Er is een hele wereld voor mij opengegaan. Door voor dag en dauw op weg te zijn, zie ik hoe de wereld rustig ontwaakt. Ik maak – oa. met de app Wandelrouteplanner lange tochten langs het kanaal richting Ooigem of Roeselare en geniet van de natuur rond me heen. Ik heb kuikentjes eenden zien worden en vaak konijntjes zien wegspurten. Tegen dat ik terug in Ingelmunster ben, zie ik de eerste inwoners voor hun deur staan en maak ik een babbeltje.”

Burgemeester uit bed gebeld

Een wandeltocht is voor Jan ook een manier om met zijn vele verantwoordelijkheden op werkvlak om te gaan. “Als schepen van Openbare Werken krijg je regelmatig de wind van voren. Je bent immers ook een aanspreekpunt voor als het minder goed gaat of als er vertraging optreedt en in die sector durft dat al eens voor te vallen. (glimlacht). “Dat is niet altijd eenvoudig, maar de vele wandelingen in de natuur hebben me daar beter leren mee omgaan. Bovendien schieten me onderweg heel wat ideeën te binnen. De ideale manier om bepaalde dossiers voor te bereiden. Al moet ik soms opletten dat ik niet te enthousiast ben. Zo heb ik de burgemeester ooit eens om 5.30 uur ’s ochtends uit bed gebeld om iets te bespreken, niet wetende dat het nog zo vroeg was. Sindsdien hou ik het uur wat beter in de gaten. (lacht).

Enkel op zondag trekt Jan er niet zo vroeg op uit. “Maar de andere dagen hou ik mijn schema aan en het gebeurt zelfs dat ik in de namiddag of avond nog eens wat extra kilometers met mijn gezin ga wandelen”, vertelt hij. “Ik hou er ook van om onderweg landschapsfoto’s te maken. Vooral de zonsopgang fascineert me mateloos.” De schepen vertrekt eerstdaags op reis naar Frankrijk. “Maar ook daar zal ik trouw blijven wandelen”, belooft hij. “Het is een deel van mijn leven geworden.”