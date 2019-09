Schepen test nieuwe bakfiets op Strapdag als eerste uit Valentijn Dumoulein

20 september 2019

14u05 0 Ingelmunster Op de jaarlijkse Strapdag (Stap- en trap-dag – nvdr.) trok schepen van kinderopvang Martine Verhamme (De Brug) er als eerste met de gloednieuwe bakfiets van buitenschoolse kinderopvang Villa Max op uit.

Ze vervoerde enkele groepjes kinderen van de verschillende basisscholen van de ene activiteit naar de andere. Zo konden kinderen op de Strapdag onder andere leren hoe ze een fietsband moeten herstellen en horen ze hoe je de gevaren van een dodehoekongeval kan vermijden. “Met deze bakfiets willen we ons voortaan op een groene manier binnen de gemeente verplaatsen”, vertelt ze. “Bedoeling is dat we er voortaan de allerkleinsten op woensdagnamiddag naar de turnlessen op het sportcentrum mee voeren. Eens de groene strook tussen de Bollewerpstrat en het sportcentrum is aangelegd kan dit op een heel veilige manier verlopen.” De aankoop van de elektrische Babboe-bakfiets is mogelijk dankzij een subsidie van de gemeente.