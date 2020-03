Sauna koppel vat vuur: “Ons 5 jaar samen dan maar in jacuzzi vieren” LSI

09 maart 2020

16u55

Bron: LSI 3 Ingelmunster In Ingelmunster heeft de sauna in de tuin van een koppel maandagnamiddag vuur gevat. De brandweer had het vuur snel onder controle. “We zouden ons 5 jaar samen even relax in de sauna vieren. Dat zal nu in de jacuzzi moeten”, klinkt het bij Tino Vandekerckhove en Isabelle Depuydt.

Rond kwart over drie was Isabelle op de bovenverdieping van haar woning in de Robert Vandekerckhovestraat in Ingelmunster aan het stofzuigen. “Door het raam zag ik plots heel wat rook uit het dak en de schoorsteen van de sauna”, vertelt Isabelle. De brandweer van de zone Midwest was snel ter plaatse om te blussen. Ook Isabelles partner Tino was ondertussen thuis gearriveerd. “Ik haalde nog wat spullen uit de sauna”, vertelt hij. “Rond het middaguur had ik de verwarming van de sauna opgestart. Om vanavond dan ons 5 jaar samen-zijn relax te vieren. Dat zal nu natuurlijk niet meer kunnen.”

Het euvel ontstond aan afvoer naar de schoorsteen waardoor het hout en de isolatie vuur vatte. Een deeltje van de sauna raakte zwartgeblakerd. “Pas in september installeerden we de sauna”, vervolgt Tino. “Ik deed veel van onze tuinaanleg zelf maar dat werkje besteedden we uit. En dan ontstaat dààr precies brand. Gelukkig merkte mijn vrouw het snel op. Ons jubileum zullen we in de jacuzzi moeten vieren.”