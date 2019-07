Saidja Hellebuyck nieuwe directeur De Zon VDI

23 juli 2019

14u45

Bron: VDI 34 Ingelmunster Na het eerder aangekondigde vertrek van Dominique Couvreur als directeur van BLO-school De Zon wordt Saidja Hellebuyck aangeduid als opvolger. Vanaf 1 september gaat zij aan de slag als waarnemend directeur.

Saidja Hellebuyck heeft ervaring in het gewoon en het buitengewoon onderwijs, maar ook als zorgcoördinator en coördinator van het ondersteuningsnetwerk. Ze kijkt uit naar haar nieuwe job. “Dominique Couvreur bleef tijdens mijn hele carrière altijd als een goede mentor voor mij klaarstaan”, vertelt ze. “Toen hij zijn vertrek aankondigde, schrok ik wel even, maar ik ben blij dat ik de kans krijg om zijn werk verder te zetten. Deze school heeft een heel dynamisch team met jarenlange ervaring. Ze geven elke dag het beste van zichzelf. Het is dan ook met trots dat ik van start ga.” Schepen van Onderwijs Martine Verhamme heeft alle vertrouwen in de nieuwe directeur. “Door haar jarenlange ervaring in het onderwijs is het schoolbestuur ervan overtuigd dat Saidja de geknipte persoon is om De Zon op een efficiënte en pedagogisch onderbouwde manier te leiden. We wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging.”