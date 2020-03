Rotonde Oostrozebekestraat weer open voor verkeer Valentijn Dumoulein

24 maart 2020

11u53 0 Ingelmunster De rotonde aan de Oostrozebekestraat en Ring is weer open voor doorgaand verkeer. De laatste fase van de werken wordt uitgesteld omwille van het coronavirus.

De werken aan de rotonde sloten aan op de herinrichting van de Oostrozebekestraat. De rotonde kreeg nieuwe riolering en een nieuwe inrichting om de veiligheid van alle weggebruikers te verhogen. Zo zorgen middengeleiders ervoor dat fietsers op een afgesloten fietspad op de rotonde kunnen fietsen en zich dus niet meer tussen het autoverkeer moeten begeven.

Sinds vandaag is de rotonde Oostrozebekestraat/De Ring volledig bruikbaar voor het verkeer. Ook de Ringbrug is opnieuw toegankelijk. Omrijden via de Gentstraat is dus niet langer nodig. Op de rotonde moet alleen het fiets- en voetpad en de groenzones vanuit de Oostrozebekestraat naar de Ring nog afgewerkt werken. Na de coronacrisis bekijkt de aannemer samen met het gemeentebestuur wanneer deze werken zullen gebeuren.

Dank

“We willen alle Ingelmunsternaren bedanken voor hun begrip en geduld”, zegt schepen van openbare werken Jan Rosseel. “De omleiding tijdens de werken aan de rotonde vroeg een grote inspanning van iedereen. We zijn dan ook dankbaar voor de doorzetting van de aannemer, ondanks het coronavirus, zodat iedereen weer de Ringbrug en de rotonde kan gebruiken.”