Romeins brandrestengraf ontdekt op parking sportcentrum Valentijn Dumoulein

29 mei 2020

14u55 0 Ingelmunster Bij werken aan de parking van het sportcentrum in de Bollewerpstraat hebben archeologen van Monument Vandekerckhove een Romeins brandrestengraf ontdekt.

De ontdekking dateert al van een eindje terug. De werken aan de parking zijn ondertussen voltooid en die zit in een nieuw kleedje. Het rapport van projectvereniging BIE is echter nu pas af en de ontdekking is bijgevolg nu pas bekendgemaakt. “De kuil bevat brandstapelresten van een overleden Romein en een nis met enkele aardewerken gebruiksvoorwerpen”, zegt burgemeester Kurt Windels. “Deze persoonlijke bezittingen gaf men met de overledene mee voor in het hiernamaals.”