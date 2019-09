Roemenen die na achtervolging van 50 km gevat werden, alweer vrijgelaten LSI

29 september 2019

11u55

Bron: LSI 0 Ingelmunster De twee Roemeense inzittenden van een Alfa Romeo met Italiaanse nummerplaten die vrijdag pas na een achtervolging van zo’n 50 kilometer tussen Ingelmunster en Melle ingerekend konden worden, zijn opnieuw vrijgelaten. Er konden hen geen strafbare feiten ten laste gelegd worden. De man achter het stuur zal zich later wel nog voor tal van verkeersinbreuken voor de politierechter moeten verantwoorden.

Politie-inspecteurs hielden de Alfa Romeo met Italiaanse nummerplaat rond 11.15 uur tegen voor een controle in Ingelmunster. Dat gebeurde na meldingen van verdacht gedrag. De automobilist sloeg echter op de vlucht en nam via Tielt de E40 richting Brussel. Dat deed hij volgens de wegpolitie met snelheden tot 200 kilometer per uur. De lokale politie van Ingelmunster achtervolgde de auto tot in Melle, een traject van meer dan vijftig kilometer. Daar werden de mannen op de autosnelweg ingerekend. Ook enkele andere lokale politiezones en de federale wegpolitie werden ingeschakeld. Ze creëerden een kunstmatige file waardoor het vluchtende duo zich vast reed.

Tijdens hun verhoren gaven de twee Roemenen uit Brussel aan dat ze in de regio rondtoerden omdat ze op zoek waren naar werk in de serrebouw en geen slechte bedoelingen hadden. De automobilist zou in paniek op de vlucht geslagen zijn omdat de documenten van het voertuig niet aanwezig waren. Hij is alvast zijn rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken. Tot een voorleiding voor de onderzoeksrechter of aanhouding kwam het niet.