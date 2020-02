Robotmaker Mauro wint Jeugdtrofee op Gala van Ingelmunster Ook Ondernemer en Activiteit van het Jaar bekroond Valentijn Dumoulein

10 februari 2020

12u02 0 Ingelmunster Op het Gala van Ingelmunster zijn traditiegetrouw enkele verdienstelijke inwoners in de bloemetjes gezet. Tijdens een showavond reikte de gemeente de sport-, jeugd- en cultuurtrofee uit. Ook de activiteit en ondernemer van het jaar werden bekroond.

De presentatie was in handen van enkele leden van de verschillende adviesraden. Met leuke filmpjes werden de verschillende genomineerden telkens voorgesteld. De Trampo’s en Kunst Veredelt zorgden voor een acrobatisch en muzikaal intermezzo. Alle adviesraden, het gemeentebestuur en de pers brachten hun stem uit.

De Cultuurtrofee ging naar Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt. Zij behaalde in oktober vorig jaar de categorie ‘uitmuntendheid’, een niveau hoger dan waar ze tot dan toe behoorde. Er waren in 2019 ook heel wat extra initiatieven en activiteiten.

De 11-jarige bolleboos Mauro Druwel ging met de Jeugdtrofee aan de haal. Hij maakte al heel wat computergestuurde creaties, zoals een robot die toiletpapier brengt als je zonder valt en een drinkrobot die aangeeft wanneer je water nodig hebt. Nu werkt hij aan een toestelletje dat zijn vriend met suikerziekte meldingen geeft op zijn smartphone.

De Sporttrofee is voor Katrien Eggermont. Zij is al vanaf de start bij volleybalclub Divo betrokken, eerst als speelster, later als bestuurslid. Binnen de club neemt ze heel wat taken op zich. Ze is voorzitster, lid van de sportraad en trainster bij één van de recreatieve ploegen.

De Ondernemer van het Jaar is fietshandelaar Niels Haverbeke. Hij startte in 2014 in bijberoep een fietshersteldienst in een garage. Twee jaar later opende hij zijn winkel in de Oostrozebekestraat. Intussen werken ook zijn vrouw en een fietsmechanicien mee in de zaak.

De Publieksprijs beloont elke keer de Activiteit van het Jaar. Die ging dit keer naar Jeugdhuis Kontrabas. Ieder jaar organiseert het een grote driedaagse: de Kontrabasfeesten. Vorig jaar kon het de Amerikaanse topgroep Dog Eat Dog voor een concert strikken. Ze hielden in de weken daarvoor iedereen in de ban met de promocampagne ‘De Koning Komt’.

Burgemeester Kurt Windels is tevreden: “Mooie show, mooie winnaars. Een dikke merci aan de talloze vrijwilligers voor zoveel inzet in al die verenigingen. Het Gala van Ingelmunster is ieder jaar opnieuw één van de mooiste momenten uit de gemeentelijke werking. Het doet me dan ook plezier dat we dit jaar ook eens de ondernemers van Ingelmunster in de kijker hebben gezet. Iedereen doet mee, ook op het Gala!”