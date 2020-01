Rijksambtenaar die eigen kadastraal inkomen wijzigt, mag het uitleggen aan de rechter Alexander Haezebrouck

20 januari 2020

17u34 0 Ingelmunster Een 50-jarige man uit Ingelmunster moest zich maandag in de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij in 2017 het kadastraal inkomen van zijn eigen woning had aangepast. Hij verminderde het bedrag van 568 euro naar 468 euro. “Ik deed enkel wat mijn overste me opdroeg”, verdedigde de man.

De 50-jarige man werkte op dat moment als rijksambtenaar voor de FOD Financiën. Op 12 december 2017 verminderde hij het kadastraal inkomen van zijn eigen woning met 100 euro. De aanpassing werd per toeval ontdekt en meteen ongedaan gemaakt. “Mijn taak was net het aanpassen van de kadastrale inkomens”, zei de man tegen de rechter. “Ik heb enkel gedaan wat mij werd opgedragen. Mijn overste had ook mijn inloggegevens en misschien heeft hij wel mijn kadastraal inkomen aangepast. Ik ben zijn pesterijen meer dan beu. Sindsdien ben ik ontslagen en vind ik geen werk meer.”

De Belgische staat stelt zich burgerlijke partij tegen de man en vraag een morele schadevergoeding van een euro. Hij riskeert een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een boete van 1.600 euro. Vonnis op 3 februari.