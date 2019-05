Regenboogschool heet voortaan…Het Wonderbos VDI

28 mei 2019

15u12

Bron: VDI 0 Ingelmunster De Regenboogschool in de Meulebekestraat is omgedoopt tot basisschool Het Wonderbos. Met de naamsverandering wil de school uit het gemeenschapsonderwijs er duidelijker op wijzen dat het zijn groen meer benut en meer gebruik maakt van zijn bos en de omgeving voor onder andere buitenklasjes.

“In samenwerking met Milieuzorg op School (MOS) werden een eindje terug de eerste stappen gezet tot een vergroening van ons domein”, vertelt directrice Evy Becquart. “Samen met het team zijn we op zoek gegaan naar een passende en dragende visie voor onze school. We kwamen telkens tot dezelfde conclusie. We moeten ons groen meer benutten en meer gebruik maken van ons bos en onze prachtige buitenruimtes. We trekken voluit de kaart van buitenklasjes. Buiten leren wat je ook binnen kan. Van plannen maken werd overgestapt tot actie. Het kleuterteam bouwde in ons bos een buitenkleuterklas, het lagere kreeg zijn eigen buitenklas en er werd een didactische moestuin gebouwd na opleiding te hebben gevolgd bij VELT.”

Het buiten leren is op school al een eindje ingeburgerd. “Het kleuterteam gaat elke week op een vaste dag naar buiten met heel leuke pedagogische en didactische activiteiten. Ook het lager vindt zijn weg naar buiten om de lessen aantrekkelijker en pedagogisch buiten te geven. Om onze visie kracht bij te zetten werd gezocht naar een nieuwe naam en een nieuw logo voor onze school. Na wat zoeken kwamen we bij onze nieuwe naam Het Wonderbos terecht. Een school waar je samen speelt, samen leert en samen groeit buiten in het groen. “

Meer informatie via www.go-hetwonderbos.be