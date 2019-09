Protest tegen gelijktijdige werken aan Dorpsbrug en rotonde Ringbrug Valentijn Dumoulein

20 september 2019

17u01 0 Ingelmunster Vanaf 14 oktober vinden er werken plaats aan de rotonde van de Oostrozebekestraat, waardoor de Ringbrug nog tot minstens februari niet bruikbaar is. Dat die werken tegelijk lopen met de afwerking van de nieuwe Dorpsbrug in het centrum zet bij heel wat inwoners kwaad bloed. Zij vrezen voor een verkeerschaos. Een petitie die oproept de werken uit te stellen, heeft in amper een dag tijd al 400 handtekeningen.

De werken in de Oostrozebekestraat zijn bijna achter de rug. Aansluitend start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 14 oktober na de ochtendspits met de werkzaamheden aan het rondpunt met de Ring. Vanaf dan is er opnieuw tweerichtingsverkeer in de Gentse- en Oostrozebekestraat. Eerst staan er rioleringswerken op de planning, daarna start de heraanleg van de rotonde. “Fietsers rijden op deze locatie momenteel naast de auto’s. Na de werken kunnen ze op een veilige manier via een aparte fietsstrook het rondpunt dwarsen”, verduidelijkt burgemeester Kurt Windels. “De werken starten nu al en niet na de opening van de nieuwe Dorpsbrug. Op die manier is er geen omleiding door het centrum en dus ook minder overlast voor bewoners en fietsers

De werken nog langer laten aanslepen is niet wenselijk, net zoals het niet wenselijk is om al het verkeer door het centrum te jagen. Burgemeester Kurt Windels

Petitie vraagt om uitstel

En toch vrezen heel wat inwoners voor verkeerschaos. Door de werken in de Oostrozebekestraat is het er op piekmomenten nu al tot 45 minuten aanschuiven. Dat de werken aan de Dorpsbrug en de rotonde bij de Ringbrug samenvallen en het verkeer daardoor in enkel nog de Wantebrug en Emelgemsebrug kan gebruiken stuit op veel onbegrip. Ook bij Sanne Derveaux, die donderdagavond een petitie opstartte die in amper een dag al 400 handtekeningen telt. “Het zit mij vooral hoog dat de hulpdiensten ook drie kilometer moeten omrijden”, zucht ze. “Het zal maar je vader, moeder of kind zijn die hulp nodig heeft. Twee minuten kan dan het verschil tussen leven en dood betekenen. Bovendien moeten fietsers omrijden via het jaagpad en in de winter vind ik het daar te gevaarlijk voor mijn kinderen. Om nog maar van het klantenverlies voor zelfstandigen te spreken. Dat de werken pas gingen aanvatten wanneer de Dorpsbrug af was, is een loze belofte. Daarom vraag ik met de petitie om de werken aan de rotonde uit te stellen tot de Dorpsbrug afgewerkt is.”

“Kom met de fiets”

De gemeente zegt dat hogere overheden als het Agentschap Wegen & Verkeer (de rotonde) en De Vlaamse Waterweg (de Dorpsbrug) de timing van de werken bepalen, maar begrijpt de onrust. “We beseffen dat deze werken voor overlast zullen zorgen maar we rekenen op begrip. Wie kleine verplaatsingen moet maken in onze gemeente kiest indien mogelijk best zo vaak mogelijk voor de fiets”, aldus Kurt Windels. “We doen er zelf ook alles aan om de doorstroming van het verkeer op de as Kortrijk-Brugge zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zo past AWV de verkeerslichten op het kruispunt van de Gentstraat met de Ring aan. De werken nog langer laten aanslepen is niet wenselijk, net zoals het niet wenselijk is om al het verkeer door het centrum te jagen. De werken hebben maar één doel: een beter en veiliger Ingelmunster en dit voor iedereen. De sociale media was de laatste dagen niet mild voor de gemeente en de medewerkers. Alle begrip voor de overlast en eventuele ergernis, maar persoonlijke verwijten helpen de werken niet vooruit. Weet dat iedereen dag in dag uit zijn uiterste best doet en de beste bedoelingen heeft.”

De gemeente voorziet een reeks omleidingen en heeft die met plannetjes samengevat op www.ingelmunster.be/oostrozebekestraat. De petitie is via het online platform Avaaz te vinden.