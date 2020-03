Pastoor luidt elke vrijdag de kerkklokken tijdens de coronacrisis Redactie

27 maart 2020

15u13 0 Ingelmunster De klokken van de Sint-Amandskerk zullen tijdens de coronacrisis elke vrijdagavond om 20 uur vijf minuten luiden. Dat maakt pastoor Ludwig Dubaere bekend. Het gaat om een steunactie voor de zorgsector.

“Hiermee willen we vanuit onze parochie de verbondenheid met alle coronaslachtoffers uitdrukken”, zegt de pastoor. “Zowel de zieken als de familie van de gestorvenen willen we op die manier een hart onder de riem steken. Tegelijk drukken we onze dank en waardering uit voor alle verzorgenden, artsen en verplegenden, voor allen die instaan voor de veiligheid en preventie van de bevolking.” De pastoor laat ook weten dat de Open Kerkendag van 7 juni geannuleerd is. De nieuwe datum wordt wellicht 24 en 25 april 2021. Ik wijs er wel graag op dat onze kerk in deze crisistijd open blijft voor wie er een kaarsje wil komen branden of even bidden.