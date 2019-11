Pascal lanceert Vlasgin als eerbetoon aan zijn grootvader Valentijn Dumoulein

02 november 2019

15u10 0 Ingelmunster Pascal De Borggrave is in het dagelijks leven beleggingsadviseur, maar ontpopt zich na zijn uren tot een rasechte gin-kenner. Vorig jaar lanceerde hij met Fleur de Han zijn eerste eigen gin. Nu heeft hij de Vlasgin klaar, een eerbetoon aan zijn grootvader Leon, die zelf vlasser was.

Dat Pascal zijn zijstappen rond gin professioneel aanpakt blijkt wel uit zijn eerste wapenfeit: Fleur de Han. “Dankzij een meester-distilleur kon ik toen de florale en fruitige smaken die ik in mijn hoofd had realiseren. Ik heb ook een passie voor grotten en ik kon de verantwoordelijken voor de Grotten van Han overtuigen om die daar te laten rijpen”, blikt hij terug.

Zeven plantenextracten

De Vlasgin slaat een andere, ietwat nostalgisch weg in. “Het gaat om een gin die in handen was van een investeringsgroep, maar ze deden er weinig mee. Ik kocht hem over en heb hem met de kennis die ik vergaarde rond de Fleur de Han opgewaardeerd. De Vlasgin bevat zeven plantenextracten en smaakt fruitig, bitter en kruidig. We hebben er ook lijnzaad voor geëxtraheerd. Geen eenvoudig proces, maar het resultaat is fantastisch. Experts zeggen dat hij neigt naar een top-grappa. De naam is een eerbetoon aan mijn grootvader Leon Norman uit Desselgem. Hij was een vlasser en als kleine jongen heb ik uren met hem op de vlasvelden doorgebracht. Op de fles prijkt dan ook de tekst ‘Vlas en de Leie, voor eeuwig verbonden door een rijke geschiedenis. “

De Vlasgin is te koop bij drankenhandel Rudy Ampe in de Elf Julisingel 10 in Ingelmunster. Voor een fles van 70 centiliter betaal je 45 euro.