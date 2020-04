Partner (43) twee maanden langer in cel na moord op Gerdy (53) LSI

29 april 2020

16u05

Bron: LSI 0 Ingelmunster De 43-jarige man uit Ingelmunster die in de nacht van 27 op 28 februari zijn verloofde Gerdy Delannoy (53) om het leven bracht, moet minstens twee maanden langer in de cel blijven. Dat besliste de raadkamer in Kortrijk.

De feiten speelden zich af in de huurwoning in de Lysbrugstraat van Steven M. en slachtoffer Gerdy, die in juni zouden trouwen. Na een etentje en avondje uit in Izegem kwam het tot een hoogoplopende ruzie. M. bekende dat hij zijn partner dood stampte. Hij belde nadien de hulpdiensten om te zeggen dat zijn vriend dood in de woning lag. Tegen de politie beweerde hij eerst onschuldig te zijn, maar enkele dagen ging M. toch door de knieën gegaan.