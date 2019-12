Parkeren kan weer aan sportcentrum CDR

20 december 2019

07u07 1 Ingelmunster Vanaf vandaag kun je opnieuw parkeren op de parking van het sportcentrum in Ingelmunster.

Maar opgepast, je kunt de parking alleen bereiken via de Ring. Door de weersomstandigheden en de onverwachte werken van Proximus gaat de Bollewerpstraat pas eind januari weer open. Voor fietsers en voetgangers is er vanop de parking een doorgang naar de Bollewerpstraat. Het gemeentebestuur gaat in het najaar van 2020 extra parking aanleggen. Aan de overkant van de Ring komen er honderd extra parkeerplaatsen.