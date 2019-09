Parkeerverbod voor vrachtwagens aan fietsoversteek Ringlaan



Valentijn Dumoulein

19 september 2019

13u30 1 Ingelmunster Er komt een parkeerverbod aan de fietsoversteek aan het kruispunt van de Kortrijkstraat met de Ringlaan. Vrachtwagens of geparkeerde trailers versperden er geregeld het zicht op overstekende fietsers.

Oppositiepartij Sp.a+ lanceerde het voorstel in maart. Toen werd de motie weggestemd en zei de gemeente dat ze liever in gesprek wil treden met het Agentschap Wegen & Verkeer voor ze daarin een beslissing nam. Dat is nu gebeurd, waardoor het parkeerverbod er toch komt. “We zijn tevreden”, reageert Dries Couckuyt (Sp.a+). “Wel jammer dat de meerderheid zes maanden nodig had om een voorstel van de oppositie te slikken. Ik drong in maart ook aan op een duidelijke wegmarkering en het plaatsen van de juiste borden. Ik ben benieuwd of hier ook werk van wordt gemaakt.”