Overvaller krantenwinkels aangehouden door onderzoeksrechter VHS

12 maart 2020

19u00 7 Ingelmunster De 25-jarige man die dinsdagavond en woensdag De 25-jarige man die dinsdagavond en woensdag twee krantenwinkels heeft overvallen in Ingelmunster zit in de cel. De onderzoeksrechter liet hem aanhouden op verdenking van diefstal met geweld.

H.B. uit Izegem is geen onbekende voor het gerecht. De man werd anderhalf uur na de tweede overval geklist in de Hinnebilkstraat in Ingelmunster. Die vond plaats in dagbladhandel De Clip in de Bruggestraat. De dader was dankzij een persoonsbeschrijving en camerabeelden na de eerste overval geïdentificeerd. Verder onderzoek moet nu duidelijk maken of hij zich ook nog aan andere feiten heeft schuldig gemaakt. Normaal verschijnt de Izegemnaar volgende dinsdag voor de raadkamer. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.