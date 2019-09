Exclusief voor abonnees Overnachten op Dheerlijkhede van Deefakker: historische herenhoeve krijgt nieuw leven

Valentijn Dumoulein

04 september 2019

12u57

Bron: VDI 0 Ingelmunster Er beweegt heel wat op het domein van Dheerlijkhede van Deefakker. De familie Lapierre kocht de historische hoeve in de Meulebekestraat om ze in haar oude glorie te herstellen. Tegen eind 2020 moet er ruimte zijn voor logies, in een latere fase komen er privéwoningen bij, met ook ruimte voor personen met een zorg. Op Open Monumentendag op zondag 8 september kun je met de plannen kennismaken en in het omvangrijke verleden van de hoeve duiken.

De oudste documenten van hoeve Deefakker dateren van 1439. “Al vermoeden we dat de geschiedenis nog verder terug gaat”, vertelt Griet D’hoop, die als coördinator het project in goede banen leidt. “Het prinselijk leenhof van Dendermonde heerste over vele landerijen en kastelen in de streek, waaronder kasteel Ter Borcht vlakbij. Dat werd voor het eerst in 1215 vermeld en we vermoeden dat Deefakker mogelijk ook uit die periode stamt”, zegt ze. “Vast staat dat de naam Deefakker ontstond toen de moerassen bij de Devebeek gedempt werden en landbouwgrond werden.”

