Oudste inwoner van Ingelmunster (105) overleden Valentijn Dumoulein

01 mei 2020

20u18 1 Ingelmunster In woonzorgcentrum Maria Rustoord is donderdagavond de 105-jarige Margriet Naessens overleden. Ze was de oudste inwoner van de gemeente. Haar overlijden was niet aan corona gerelateerd.

Maria zag het levenslicht op 4 december 1914. Ze trouwde in 1935 met André Coopman, die reeds in 1985 overleed. Het koppel kreeg vijf kinderen, elf kleinkinderen en verschillende achterkleinkinderen.

Ze woonde naast Ingelmunster ook even in Rumbeke en Oostrozebeke, maar nam op 82-jarige leeftijd haar intrek in serviceflats De Ermitage in Ingelmunster. Ze verbleef sinds 2014 in het woonzorgcentrum. Op 4 december vorig jaar vierde ze nog haar verjaardag in het gezelschap van de burgemeester en enkele schepenen. Ze was met haar 105 jaar de oudste inwoner van de gemeente.