Oudere man zwaarverbrand bij ongeval met frietketel VHS

08 augustus 2020

23u52 24 Ingelmunster Langs de Europastraat in Ingelmunster raakte zaterdagavond een man op leeftijd zwaarverbrand. Dat gebeurde toen zijn frietketel vuur vatte. De man kreeg een deel van de inhoud over zich heen.

Het drama speelde zich af om iets na 20.30 uur. “De 80-jarige bewoner was aan het frituren aan de achterzijde van zijn woning”, weet de brandweerofficier. “De frietketel vatte vuur. De man heeft dat willen blussen. Daarbij kreeg hij een deel van de gloeiend hete inhoud over zich heen.” Het slachtoffer, Maxime G., kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens onder politiebegeleiding naar het brandwondencentrum van het UZ Gent overgebracht. De alleenwonende man is er erg aan toe. Hij liep vooral brandwonden in de derde graad op aan armen en benen.