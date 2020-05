Organisatoren Labadoux schenken zonnebloemzaden aan gemeentebestuur Valentijn Dumoulein

12 mei 2020

10u05 7 Ingelmunster De organisatoren van het Labadouxfestival schenken 2.000 zakjes vol zonnebloemzaden aan het gemeentebestuur. Elk jaar voorziet de groendienst op verschillende locaties bijenvriendelijke bloemenweides. Daar zullen ook de zonnebloemen gezaaid worden.

Tweeduizend Cera-vennoten zouden normaal gezien een zakje vol zonnebloemzaden krijgen tijdens het Labadouxfestival. Na de afgelasting van het festival, bekeken de organisatoren wat er met de zaden kon gebeuren. “We zijn bloembollenbedrijf Vanacker heel dankbaar voor de levering van de zaden en wilden een mooi alternatief uitwerken”, vertelt organisator Carl Windels. “Het idee borrelde om Ingelmunster na de sombere coronaperiode een kleurrijke zomer te geven met enkele zonnebloemterreinen. Een mooi eerbetoon aan iedereen die zich inzet in deze coronatijden. Het gemeentebestuur was hier onmiddellijk enthousiast over.”

Bijenvriendelijke bloemenweides

“We zijn Labadoux zeer dankbaar voor de zonnebloemzaden”, vertelt schepen van milieu Nadine Verheye. “Wij zetten ons in voor de bijen, bedreigde insecten met een zeer nuttige functie in de natuur. Daarom zaait de groendienst jaarlijks bijenvriendelijke bloemenweides en voorzien we op verschillende plaatsen insectenhotels. Dit jaar zullen op 10 locaties in deze bloemenweides ook reuzezonnebloemen groeien. Eén van de plaatsen waar een bloemenweide met zonnebloemen en een insectenhotel komt, is de nieuwe hondenweide in de Nijverheidsstraat. Ik kijk er al naar uit om komende zomer de bloemen met hun prachtige kleuren en de bijen te bewonderen.”

De zonnebloemen staan symbool voor iedereen die zich inzet in deze coronatijden. Ze zijn ook een eerbetoon aan alle grote evenementen die in deze periode helaas niet kunnen doorgaan. “Het ‘samen’ gevoel met een massa mensen bij elkaar zal helaas niet kunnen”, aldus Carl. “Op verschillende locaties in Ingelmunster zullen nu de zonnebloemen elke voorbijganger herinneren aan de solidariteit en de warmte van alle inwoners!” besluit Carl.