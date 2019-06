Opnieuw voetbal onder de kerktoren: Samenwerkingsovereenkomst met SV Ingelmunster getekend. VDI

25 juni 2019

11u39

Bron: VDI 0 Ingelmunster Nu voetbalclub Mandel United definitief naar Izegem verhuist, stelt het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst op met de nieuwe voetbalploeg SV Ingelmunster.

Na het vertrek van Mandel United is er een nieuwe voetbalploeg actief in Ingelmunster: SV Ingelmunster. In overleg met de nieuwe club stelt het gemeentebestuur een samenwerkingsovereenkomst op. Deze overeenkomst verduidelijkt een aantal zaken over de organisatie en het gebruik van de voetbalinfrastructuur. Ook de uitbreiding van de beregeningsinstallatie voor terreinen drie en vier staat vermeld. Zo kunnen ook alle jeugd- en liefhebbersploegen in de beste omstandigheden spelen. Om de borden rond terrein één te vernieuwen is een extra investeringstoelage voorzien.

“Zoals opgenomen in ons beleidsprogramma heeft het gemeentebestuur alles in het werk gesteld zodat de nieuwe voetbalvereniging zo vlot mogelijk uit de startblokken kon schieten”, vertelt sportschepen Jan Rosseel. “ Naar analogie van het contract met Mandel United zorgt deze nieuwe overeenkomst met SV Ingelmunster voor een vlotte samenwerking op vlak van de organisatie en het gebruik van de infrastructuur”

De nieuwe overeenkomst is zes jaar geldig en wordt jaarlijks geëvalueerd.