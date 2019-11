Opnieuw veroordeeld voor intoxicatie: “Volgende keer kost het u zeker uw job” VHS

26 november 2019

10u44 0 Ingelmunster Een man uit Ingelmunster werd flink de levieten gelezen op de rechtbank na een tweede veroordeling voor rijden onder invloed. “De volgende keer leg ik u een alcoholslot op en trekken we alle registers open wat het rijverbod betreft”, sprak de rechter.

B. (27) reed veel te snel en trok zo de aandacht van de politie. Toen die hem controleerde, liet de man 1,99 promille alcohol in het bloed optekenen. Rijden onder invloed dus, en daar was hij in 2016 ook al eens voor veroordeeld. “Mijn cliënt was op uitstap met vrienden, maar in de loop van de avond speelde hij hen kwijt”, pleitte zijn advocaat. “Aanvankelijk zou hij met een vriend meerijden naar huis, maar dat ging dus niet. Daarom stapte hij toch weer in z’n eigen wagen. Kort nadien werd hij aan de kant gezet.” De politie trok het rijbewijs van B. vlak na de feiten al in voor vijftien dagen.

Geen alcoholslot

B., die als projectleider in de bouwsector werkt, vroeg de rechter om een rijverbod dat enkel geldt in het weekend. De rechter ging daar niet op in. “Ik kan het niet toestaan omwille van uw eerdere veroordeling”, klonk het. Hij gaf B. een rijverbod van drie maanden, waarvan twee met uitstel, en een boete van 1.600 euro. De rechter legde evenwel geen alcoholslot op. “Maar het is de laatste keer dat ik mild ben voor u”, klonk het. “Als je hier in de toekomst nog voor mij zit op, komt er wél een alcoholslot en trekken we alle registers open wat het rijverbod betreft. Ik garandeer u nu al dat het u dan uw job zal kosten.” B. besloot wijselijk om niet tegen te pruttelen en zijn straf te aanvaarden.