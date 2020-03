Op berenjacht in Ingelmunster en Oostrozebeke: nieuwe inzendingen én een handige spaarkaart Valentijn Dumoulein

25 maart 2020

11u04 0 Ingelmunster De oproep om knuffels voor het raam te plaatsen om zo kinderen bezig te houden tijdens een wandeling of fietstocht in je eigen buurt, wordt her en der goed opgevolgd. Op verscheidene plaatsen verschenen beren (en in Emelgem de occasionele eend) voor het raam.

Hebt u ook een knuffeldier klaargezet of er eentje gezien? Stuur ons zeker een foto. Dat mag via de Facebookpagina Het Laatste Nieuws uit Ingelmunster. Bonuspunten voor creatieve plaatjes of beren! De bib van Meulebeke heeft op zijn Facebookpagina ondertussen een handige spaarkaart voor de berenjacht geplaatst!