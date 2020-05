Oostrozebekestraat zit na twee jaar in het nieuw Valentijn Dumoulein

15 mei 2020

11u37 0 Ingelmunster De grote werken aan de Oostrozebekestraat zijn afgerond. Vrijdagnamiddag gaat de weg weer open voor verkeer. De werken zijn gestart op 16 april 2018 en werden in vijf fases uitgevoerd. Het resultaat is een aantrekkelijke, comfortabele en veilige rijweg.

Voor de werken van start gingen in de lente van 2018, was de Oostrozebekestraat een meer dan veertig jaar oude betonweg die tot op de draad versleten was. Ook de rioleringen waren verouderd. Nu ziet de Oostrozebekestraat er veel aantrekkelijker uit: de versleten betonvakken maakten plaats voor een rijweg in asfalt met aan beide kanten van de weg vrijliggende fietspaden. Aan de school en in aanloop naar de rotondes kwamen er middengeleiders zodat fietsers en voetgangers deze drukke gewestweg veilig kunnen oversteken. Langs de Oostrozebekestraat werden parkeerstroken afgewisseld met boomvakken. De rotonde met de N50 krijgt nog dit najaar groenbeplanting. De voetpaden zijn nu breder. Ook ondergronds onderging de weg een metamorfose. Regen- en afvalwater worden nu afzonderlijk afgevoerd. Oude nutsleidingen werden verwijderd en vernieuwd.

“Dit was zonder meer een werk van lange adem, maar wel een met een mooi resultaat”, zegt burgemeester Kurt Windels. “De Oostrozebekestraat transformeerde van een van de slechtste invalswegen in Vlaanderen tot een modelbaan. De werken hebben een grote inspanning gevraagd van de omwonenden. Samen met hen en de aannemers wilden we graag de straat feestelijk openen, maar dat kan nu uiteraard niet. We zoeken naar een alternatief om iedereen oprecht te bedanken voor het werk, het geduld en de verdraagzaamheid tijdens de afgelopen periode.”