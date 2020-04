Oostrozebekestraat vrijdag onderbroken Valentijn Dumoulein

21 april 2020

15u48 2 Ingelmunster Op vrijdag 24 april is de Oostrozebekestraat tussen 6 en 19 uur afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Schoolstraat en de Bollewerpstraat.

De straat is er onderbroken omdat de aannemer naast het Kruidvat een telescopische kraan voorziet die de huidige kraan over het nieuwe appartementsgebouw zal tillen. Er is een omleiding voorzien via de Bollewerpstraat-Hinnebilkstraat-Schoolstraat en Bruggestraat-Meulebekestraat-De Ring-Oostrozebekestraat.