Oostrozebekestraat onderbroken voor voorbereidende werken ontwikkeling brouwerijsite CDR

08 augustus 2019

13u30 2 Ingelmunster De voorbereidende werken voor de herontwikkeling van de brouwerijsite in Ingelmunster tot groene woonwijk starten op maandag 26 augustus.

Om de rioolaansluiting in orde te maken, moet de aannemer in de Oostrozebekestraat 34 een gat in de weg maken. Daardoor is de Oostrozebekestraat, tussen de Ring en de Bollewerpstraat, tussen 26 en 30 augustus niet toegankelijk voor verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. De omleiding loopt via de Ring en Meulebekestraat. Ook de centrumparking is alleen bereikbaar via de Gravinnestraat en Schoolstraat. De bussen van lijn 52 zullen in beide richtingen omrijden van de Ring naar de Meulebekestraat, Schoolstraat (tijdelijke halte), Gravinnestraat (tijdelijke halte), Bruggestraat en Meulebekestraat. De marktbus zal ook dezelfde omleiding volgen.