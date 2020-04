Ook geen Mennefeesten dit jaar door coronavirus LSI

10 april 2020

10u24

Bron: LSI 2 Ingelmunster In 2020 zullen de jaarlijkse Mennefeesten in Ingelmunster niet georganiseerd worden. Door het coronavirus is beslist de driedaagse te annuleren. De volgende editie is op 6, 7 en 8 augustus 2021 gepland.

“Na rijp beraad heeft het bestuur besloten dit jaar te passen gezien de coronacrisis. Hiervoor is het natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan, maar uitstel is geen afstel.” Met deze mededeling op Facebook duwde burgemeester Kurt Windels vrijdag het laatste sprankeltje hoop de grond in. Geen Mennefeesten in de Bruggestraat in 2020, geen Helmut Lotti, Sam Gooris, Sergio of Jettie Pallettie. Hoewel de Mennefeesten pas over vier maanden gepland staan, waren de voorbereidingen al bezig. Maar door de coronamaatregelen kunnen die maar moeizaam verlopen, sponsoring ophalen is zo goed als onmogelijk,... Vandaar de beslissing om de gemaakte kosten verder te beperken en ‘de Menne’ meteen naar volgend jaar te verplaatsen. “In 2021 komt de Menne sterker dan ooit terug”, maakt de buregemeester zich sterk.

Meer over Mennefeesten

Menne