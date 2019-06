Ook bij dringende vervangingen in huis voortaan een aanpassings- en verbeteringspremie VDI

22 juni 2019

15u07

Bron: VDI 0

Wie aanpassingswerken plant aan zijn woning kan in bepaalde gevallen een aanpassings- en verbeteringspremie aanvragen. Om de afhandeling vlot te laten verlopen, keurde de gemeenteraad een wijziging aan beide reglementen goed.

Wie geïnteresseerd is, moet deze premies aanvragen vóór de werken starten. Een bewuste keuze omdat er op die manier tijdig een bezoek kan plaatsvinden en de premie-aanvragers een deskundig en onafhankelijk technisch advies krijgen.

In de realiteit gebeurt het regelmatig dat inwoners na het uitvoeren van de werken een aanvraag doorsturen omdat het herstel, de vervanging of de tussenkomst dringend en nodig was. Dat is het geval voor bijvoorbeeld een centrale verwarmingsketel die uitvalt en snel moet vernieuwd worden, een CO-toestel dat onveilig is of de snelle noodzaak van een traplift. Voor deze specifieke werken staan de reglementen nu een uitzondering toe. De aannemer vult hiervoor een verklaring op eer in over de noodzaak.