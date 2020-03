Onzekerheid over Labadoux, maar ticketverkoop blijft lopen Valentijn Dumoulein

17 maart 2020

21u30 1 Ingelmunster Wordt het Labadoux-festival straks afgelast door het coronavirus? “Dat kunnen we op dit moment niet met zekerheid zeggen”, zegt de organisatie. “We houden rekening met de kans dat de crisis tegen dan nog niet voorbij is, maar blijven tegelijk hoopvol duimen.”

Labadoux deelt de grote bezorgdheid over het coronavirus. “We leven mee met iedereen die getroffen wordt door het virus en hebben de grootste waardering voor de medische sector die instaat voor de zorg”, zegt de festivalorganisatie in een mededeling. “Momenteel zijn we zes weken voor het festival en ook wij krijgen de vraag of deze editie van Labadoux zal doorgaan. Dat kunnen we op dit moment niet met zekerheid zeggen. Alles zal afhangen van het effect van de huidige maatregelen en hoelang deze van toepassing blijven. Alle prognoses zijn op dit ogenblik alleen maar speculatie.”

Het enige wat we kunnen doen, is hoopvol duimen dat het Labadoux-festival een van de eerste lichtpunten kan zijn na deze moeilijke periode Festivalorganisatie Labadoux

De organisatie hoopt dat het festival op 1, 2 en 3 mei kan doorgaan. “Maar we houden ook rekening met de reële kans dat de crisis dan nog niet voorbij zal zijn. We wachten overheidsbeslissingen af en zullen deze zeker respecteren. De gezondheid van onze maatschappij, medewerkers en vrijwilligers komt op de eerste plaats. Het enige wat we kunnen doen, is hoopvol duimen dat het Labadoux-festival een van de eerste lichtpunten kan zijn na deze moeilijke periode. Daarom blijven de voorbereidingen van het festival verder lopen. Ook onze ticketverkoop stopt niet.”