Onze-Lieve-Vrouwschool duikt op schoolfeest in de geschiedenis VDI

24 mei 2019

13u01

Bron: VDI 2 Ingelmunster De OLV -school in de Brigandsstraat in Ingelmunster organiseert op zondag 26 mei het jaarlijkse schoolfeest. Dit keer gebeurt dat met het thema ‘OLV makes history’ en dus duiken de leerkrachten en leerlingen tijdens een dansspektakel in de geschiedenis.

Vanaf 11 uur is er een verkiezingsaperitief in de zaal of op de speelplaats van kleuterafdeling De Berenboot. Vanaf 12.15 uur kan iedereen aanschuiven voor de barbecue. Kleuters betalen acht euro, lagere schoolkinderen tien euro en volwassenen zeventien euro. Om 15 uur start het dansspektakel op een podium op de parking van de lagere school. Om 16.30 uur is er nog een gezellig samenzijn met bar en kinderanimatie in de Berenboot. Meer info en inschrijven op www.olvschool.be.