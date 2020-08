Onze-Lieve-Vrouw-School danst nieuwe schooljaar in met Jerusalema Challenge Valentijn Dumoulein

31 augustus 2020

15u28 0 Ingelmunster Er valt momenteel niet te ontsnappen aan de populaire Jerusalema Challenge op internet. Ook in onze contreien wordt er duchtig aan mee gedaan, getuige nu ook een filmpje van het team van Prizma-basisschool Onze-Lieve-Vrouw uit Ingelmunster.

In het filmpje kunnen we het volledige klas- en directieteam van de school uit de bol zien gaan op het populaire Zuid-Afrikaanse dansje. “Ons team staat te springen om de kinderen te verwelkomen”, zegt directeur Bruno Six. “Onze eerste september staat verder in het teken van ons jaarthema ‘superhelden: schitter hier zoals je bent, elk zijn supertalent’. Dit gaat niet over superkrachten, maar om de zoektocht bij onze eigen leerlingen en leerkrachten naar hun talenten. Elke week zetten we een leerling uit elke klas en zijn of haar talent in de kijker. Ieder van ons heeft talenten, maar soms beseffen we het niet van ons zelf.” Aan het filmpje te zien ontbreekt het de leerkrachten alvast niet aan danstalent en veel goede moed…

Bekijk hier het filmpje.



