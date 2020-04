Ondernemer schenkt 10.000 mondmaskers aan thuisverpleegkundigen en gemeente Valentijn Dumoulein

03 april 2020

15u49 3 Ingelmunster De open brief die thuisverpleegster Sarah Demuynck uit Ardooie schreef om het acuut tekort van mondmaskers voor mensen uit de thuiszorg aan te klagen, beroerde velen. Ook de Ingelmunsterse ondernemer Kristof Van Biervliet werd erdoor geraakt, en plaatste prompt een bestelling. Hij schenkt nu 5.000 exemplaren aan Sarah en haar collega’s en verdeelt er nog eens zoveel via het gemeentebestuur van Ingelmunster.

“Er werden vijf miljoen mondmaskers geleverd in ons land, maar daarvan komt er geen enkele bij ons terecht. Wij zijn niet prioritair. Jawel, niet prioritair. Laat dat even bezinken”, schreef Sarah twee weken geleden in een open brief. Sindsdien is die hulp van overheidswege iets meer op gang gekomen, maar ook heel wat lezers wilden haar graag helpen. Hieronder Kristof van Biervliet, die in de Bruggestraat in Ingelmunster een van de grootste modeltreinwinkels van ons land uitbaat. “De productie van onze modeltreintjes bevindt zich in China en ik heb er dus veel contacten”, vertelt hij. “Ik kon aan een stock van tienduizend goedgekeurde chirurgische mondmaskers raken. Ik deed de bestelling afgelopen weekend en woensdag landde die al in ons land.”

Verdeling

Vrijdag vond de overdracht voor het gemeentehuis van Ingelmunster plaats. Kristof en zijn vrouw Sophie schenken er 5.000 aan Sarah en nog eens 5.000 aan het gemeentebestuur. Beide zijn van plan om de mondmaskers via hun kanalen aan andere thuisverpleegsters in de ruime regio te bezorgen. “Ik ben enorm blij met deze schenking”, zegt Sarah. “Zelf ben ik de voorbije dagen overstelpt met aanbiedingen van mondmaskers, maar ik ken nog heel wat collega’s uit de sector die hier zeer blij mee zullen zijn. Zo heb ik ook mijn college Eline Rosseel meegebracht. Zij werkt in Dominiek Savio in Gits en ook daar zullen ze van pas komen.”

Brandweercommandant Wim Decoopman mocht in naam van de gemeente de mondmaskers in ontvangst nemen. “Wij hadden reeds een mail gestuurd naar de thuisverplegers uit onze gemeente dat ze via ons een stock konden overkopen, maar dat was voor we van de gulle schenking van Kristof op de hoogte waren. Dankzij hem kunnen we nu een hele reeks mondmaskers gratis aan hen bezorgen.”

Actie op komst

En Kristof is bereid nog een stapje verder te gaan. “Ik heb zelf 5.000 euro in deze lading geïnvesteerd, maar moesten er straks nog nodig zijn, overweeg ik een actie op te zetten. Dan zou ik aan de mensen vragen om een gift te storten, zodat we samen nog meer mondmaskers kunnen laten overkomen. Zodra dit concreet wordt, laat ik nog weten hoe het zal verlopen.”