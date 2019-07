Omleiding door ommegangkermis VDI

09 juli 2019

14u40

Bron: VDI 0 Ingelmunster In het weekend van 20 en 21 juli is er ommegangkermis in Ingelmunster. Om dat veilig te laten verlopen is alle verkeer in de Gravinnestraat verboden. Op zaterdag 20 juli is dat het geval van 18 tot 24 uur en op zondag 21 juli van 16 tot 23 uur.

Van 27 tot en met 30 september is er opnieuw een kermisweekend in de gemeente. Wil je met je vereniging een activiteit organiseren, dan volstaat het voor 15 augustus een mail te sturen naar communicatie@ingelmunster.be. Op die manier maak je je activiteit bekend in de kermisfolder die in alle Ingelmunsterse brievenbussen wordt bedeeld.