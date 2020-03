Officiële opening nieuwe dorpsbrug in Ingelmunster uitgesteld Valentijn Dumoulein

25 maart 2020

21u09 0 Ingelmunster In tijden waarin het ene evenement na het andere sneuvelt, hoeft het wellicht niet te verbazen maar ook de officiële opening van de nieuwe dorpsbrug in Ingelmunster is uitgesteld. Die stond aanvankelijk gepland voor zondag 10 mei, maar wordt door de coronacrisis uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum.

“Een tijdje geleden kondigden we enthousiast een groots feest aan op zondag 10 mei voor de opening van onze nieuwe brug. In samenspraak met de Vlaamse Waterweg hebben we beslist om dit evenement uit te stellen”, laat burgemeester Kurt Windels weten. “In deze tijden zou het onverantwoord zijn om een groot aantal mensen samen te brengen. Er wordt wel verder gewerkt aan de brug, maar een definitieve datum voor de opening kunnen we nu jammer genoeg niet meegeven.”

De dorpsbrug zelf zal ook niet tegen 10 mei afgewerkt zijn. “ Niettegenstaande er goed wordt door gewerkt, zal 11 mei quasi onhaalbaar zijn. Ook de aannemers lijden onder de coronacrisis”, aldus nog de burgemeester. Wanneer de werken wel af zullen zijn, is op dit moment nog niet bekend.