Oeps! Bocht aan nieuwe Brigandsbrug blijkt iets te kort voor bussen, Ingelmunster zoekt oplossing Valentijn Dumoulein

16 juli 2020

19u00 0 Ingelmunster Amper een week na de opening van de nieuwe Brigandsbrug duikt al een kinderziekte op. De bocht die de Stationsstraat maakt aan de kant van het station is bij enkele tests met bussen van De Lijn te kort bevonden. Burgemeester Kurt Windels zat donderdag samen met alle betrokken partijen om een veilige oplossing uit te werken.

“Het is niet leuk, maar ik denk dat we moeten erkennen dat bepaalde zaken beter kunnen”, zegt de burgemeester. “De uitwerking van de voet van de brug aan de kant van het station is niet goed, zeker als hier straks ook bussen moeten passeren. Bij tests met De Lijn bleek dat bussen er niet goed kunnen draaien. Daarom is nu afgesproken dat bussen voorlopig niet over de brug zullen rijden. Voor vrachtwagens geldt sowieso in de ruime regio een tonnagebeperking tot 7,5 ton. We moeten er niet flauw over doen: fijn is dit niet, maar we erkennen de fout en willen die oplossen. Vandaag zaten we al met alle betrokken partijen samen, waaronder ingenieurs en mensen die mee de dorpskernvernieuwing hebben uitgetekend. Bedoeling is om op relatief korte termijn een veilige oplossing uit te werken.”

Tot die oplossing er is, blijft de Handelsstraat aan het kruispunt met de Stationsstraat voorlopig open voor alle verkeer. Op langere termijn volgt een knip om sluipverkeer naar de Gentstraat te vermijden.