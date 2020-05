Oeps! BMW van vriendin blijkt een pak sneller dan stokoud eigen karretje VHS

27 mei 2020

11u08 0

Kerstavond vorig jaar krijgt bij een man uit Ingelmunster een onaangenaam staartje. De man kreeg een rijverbod en een boete omdat hij veel te snel reed.

Wou A.L. misschien snel op het kerstdiner zijn? Dat vroeg het openbaar ministerie zich af in de politierechtbank van Kortrijk. De Ingelmunsternaar werd op de dag voor kerstmis immers geflitst toen hij 123 kilometer per uur reed in een zone 70. “Maar hij reed met de BMW van zijn vriendin”, pleitte z’n advocaat. “Hij is die auto niet gewoon en bovendien is die veel krachtiger dan zijn eigen, bescheiden wagen die meer dan twintig jaar oud is. Zonder dat hij het besefte, zat hij aan die hoge snelheid.” De rechter toonde zich mild, ook al omdat A.L. een blanco strafregister heeft. De man kreeg een boete van 240 euro en een rijverbod van acht dagen. Om de verre dagelijkse verplaatsing naar zijn werk (ergens in het Brugse) niet te hypothekeren, mag de Ingelmunsternaar dat rijverbod uitzweten in vier weekends.