Nog steeds groepjes mensen op straat, burgemeester waarschuwt: “Politie zal meer controleren” Valentijn Dumoulein

19 maart 2020

Ondanks het samenscholingsverbod kwamen gisteren toch nog mensen samen in Ingelmunster en dat is niet naar de zin van burgemeester Kurt Windels. Hij waarschuwt: "Doe dat niet. Zo gaan we dat coronabeest niet verslaan."

“Ik zag ondanks de strengere maatregelen mensen samenkomen aan picknickbanken langs het kanaal. Er stonden groepjes pintjes te drinken aan de deuren van winkels en anderen maakten in groepjes van vijf of zes een fietstochtje”, aldus Kurt Windels. “Beste mensen: doe dat niet. Zo gaan we dat coronabeest niet verslaan. Ik heb dan ook de politie met aandrang gevraagd om meer op straat te komen.” Boetes zijn er tot op heden nog niet uitgeschreven, maar dat zou voortaan wel het geval zijn.