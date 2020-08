Nog geen twee maanden na de zondvloed wordt kattenasiel overspoeld door kittens: “410 kittens in één seizoen en een enorm hoge dierenartsfactuur” Charlotte Degezelle

10 augustus 2020

07u33 0 Ingelmunster Het Ingelmunsterse kattenasiel Hoop voor Zwervertjes recht de rug nadat wolkbreuken hun infrastructuur halfweg juni twee dagen na elkaar volledig onder water zetten. Dankzij de hulp van velen zijn de meeste herstellingen ondertussen al gebeurd. Maar ondertussen dient zich een nieuwe crisis aan. Hoop voor Zwervertjes wordt overspoeld door kittens, 410 alleen dit seizoen al, en kan dit niet meer bolwerken. “Het wordt dringend tijd dat er controles uitgevoerd worden op de plicht om katten steriel te maken en te chippen”, zegt bezielster Lotje Debruyne.

Bij Hoop voor Zwervertjes zullen ze 2020 niet snel vergeten, en dat niet alleen door de coronacrisis. Het kattenasiel langs de Kortrijkstraat werd op 17 en 18 juni namelijk twee dagen na elkaar getroffen door hevige wateroverlast. Zowel het asiel als de woning van Lotje Debruyne kwamen blank te staan met heel wat schade tot gevolg. Maar Lotje koos direct voor de weg vooruit en zette een crowdfunding op. “Op vier dagen tijd werd zo 12.000 euro ingezameld en we kregen ook massa’s giften, van voeding voor de katten tot krabpalen.”

Veel werk verzet

Alle katten en kittens werden bij gastgezinnen en vrijwilligers ondergebracht en onmiddellijk werden de werken aangevat om de schade te herstellen. “Bij de pakken blijven zitten was geen optie want anders konden we geen opvang voorzien”, zegt Lotje. “Nog geen twee maanden na de zondvloed is er al enorm veel werk verzet. Zo zijn alle containers waarin katten verblijven, en die volledig onder water liepen, volledig hersteld en ze zijn zelfs beter dan voorheen. We hebben ze geïsoleerd, waardoor het voor de poezen frisser is in de zomer en warmer in de winter, geschilderd met afwasbare verf en door er rennen in te plaatsen konden we extra capaciteit creëren.” Maar 100% zoals voorheen is het nog niet. “Binnenkort maken we werk van de buitenren. Die krijgt onder meer een dak. We zoeken ook nog naar een nieuwe couveuse want de onze is defect door het water.”

Die diertjes komen bij ons binnen via vangacties, worden afgestaan of eenvoudigweg gedumpt. Vorige week hebben we op één dag tijd 40 kittens naar de dierenarts gebracht om steriel te maken bezielster Lotje Debruyne

410 kittens

Maar wie dacht dat de rust nu enigszins kan terugkeren in het dierenasiel heeft het mis. Het is en blijft er alle hens aan dek door de massale toevloed aan kittens. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Zelfs terwijl het asiel onder water stond, kwam men kittens - al dan niet samen met de mamapoes - bij ons binnenbrengen. De teller staat vandaag, enkel van dit kittenseizoen, al op 410 kittens. We zien wel dat het aantal jaar na jaar stijgt, maar dit is echt ongezien. Alle plaatsjes in het asiel zijn volzet, en ook heel mijn privéwoning, tot in de slaapkamer toe, wordt ingepalmd door kittens. Die diertjes komen bij ons binnen via vangacties, worden afgestaan of eenvoudigweg gedumpt. Vorige week hebben we op één dag tijd 40 kittens naar de dierenarts gebracht om steriel te maken en onze dierenartsfactuur van de voorbije drie maanden loopt op tot 15.000 euro.”

“Dit is gewoon niet meer houdbaar. De adoptiegelden zijn niet langer toereikend om alles te betalen en door corona kunnen we geen extra fondsen werven want inzamelingen kunnen niet, onze opendeur mag niet,… Daarnaast is onze opvangcapaciteit ontoereikend en wijzelf zijn ook moe. Er is geen tijd om te rusten. Vandaar dat ik besloten heb om tijdelijk even te stoppen met kittens op te nemen. Dat doet pijn aan ons hart want we willen graag elke kat helpen. Maar te veel is te veel. Ondertussen is het al enkele jaren verplicht om katten steriel te maken en te laten chippen, maar het wordt dringend tijd dat er controles op uitgevoerd worden.”

Meer informatie vind je via deze website. Wie het kattenasiel graag wil steunen, doet hen heel veel plezier met het schenken van kittenvoeding.