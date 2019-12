Nog geen meter gevlogen en nu al 120.000 euro waard: nakomeling duurste duif ter wereld brengt recordbedrag op Valentijn Dumoulein

09 december 2019

09u40

Bron: NB 14 Ingelmunster De Belgische duif Armando ging dit voorjaar onder de veilinghamer voor een duizelingwekkend bedrag van 1,2 miljoen euro. Die duurste duif ter wereld laat nu opnieuw van zich spreken, maar dan via zijn nageslacht. Zondag is een jong van Armando voor 120.000 euro van eigenaar gewisseld en dat terwijl de vogel nog nooit gevlogen heeft.

Dat Armando een recordbedrag opleverde was opzienbarend, maar ergens ook te verklaren. De duif had in zijn vijfjarig bestaan zijn baasje Joël Verschoot uit Ingelmunster al heel wat prijzen opgeleverd en dus wist de Chinees Kai Er perfect wat hij deed toen hij in maart eigenaar werd van de duurste duif die ooit via het internet geveild is. Dat zijn nakomeling zonder ooit een meter te hebben gevolgen nu ook al meteen 120.000 euro opbracht is daarom des te opmerkelijker.

Ook Nikolaas Gyselbrecht van duivenveilingsite Pipa staat er van te kijken. “Ook voor ons is dit ongezien”, zegt hij. “120.000 euro lijkt weinig in vergelijking met de topbedragen die soms in deze sector omgaan, maar voor een duif die nog nooit gevlogen heeft is dat echt wel uitzonderlijk veel. Wie de duif gekocht heeft, mag ik niet zeggen. Enkel dat ook nu weer een Chinees de veiling won.”

Koper mag kiezen

Dat het jong nu zoveel opbrengt heeft alles te maken met zijn ouders. Duif Armando was al een kampioen, met onder andere de prestigieuze lange vlucht naar Angoulême op zijn naam, maar ook mama Nadine is een topper. Kai Er kocht haar reeds in september 2017 van een kweker uit Antwerpen. Prijskaartje: 400.000 euro. “Ze hebben nu dus samen twee jongen gekregen. Een mannetje en een vrouwtje. Kai Er wilde eenmalig een van die duiven veilen, om zo andere liefhebbers ook de kans te geven op een nakomeling van het koningspaar. De winnaar van de bieding mag zelf kiezen welke van de twee duivenjongen hij wil hebben. Het andere houdt Kai Er.”

Internationale biedingen

Met de verkoop is meteen al een stuk van de 1,2 miljoen euro die Armando opbracht terugverdiend. Naast de nakomeling gingen ook nog enkele andere 24 jongen van Armando duur verkocht. De veiling eindigde op 262.000 euro met kopers uit China, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Singapore. Daar houdt het voor Kai Er niet op, want Armando maakt ongeveer vijftig nakomelingen per jaar. “Kai Er is één van de twee grootste spelers op de duivenmarkt ter wereld”, zegt Nikolaas. “Wat hij heeft opgebouwd is behoorlijk imposant. Hij bezit meer dan tienduizend duiven en de meeste hebben een onderkomen in een appartementsgebouw van tien verdiepingen hoog. “

Vorige week ging er ook al een topduif van Kai Er over de toonbank. Een van zijn duiven bracht toen 9.000 euro op in een Pipa-veiling ten voordele van de Warmste Week.