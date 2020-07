Nieuwe dorpsbrug Ingelmunster donderdagmiddag open voor alle verkeer Valentijn Dumoulein

08 juli 2020

15u12 0 Ingelmunster De nieuwe dorpsbrug in Ingelmunster is met glans geslaagd De nieuwe dorpsbrug in Ingelmunster is met glans geslaagd in haar stabiliteitstesten . Daarom stellen de Vlaamse Waterweg en de gemeente Ingelmunster ze op donderdag 9 juli open voor alle verkeer.

Dan maakt burgemeester Kurt Windels (De Brug) ook de naam van de nieuwe dorpsbrug bekend. Inwoners konden daar mee over stemmen. Het gaat nog tussen Centrumbrug, Kasteelbrug, Brigandsbrug, de Oversteek of de BindING. Aan de 286 meter lange brug is drie jaar gewerkt.

In de voormiddag is er nog een klein openingsmoment, maar op de middag of kort na de middag gaat de brug open voor alle verkeer.