Nieuwe Brigandsbrug open voor alle verkeer : “Een historisch moment voor Ingelmunster” Valentijn Dumoulein

09 juli 2020

12u15 0 Ingelmunster Zeg niet langer Dorpsbrug, maar Brigandsbrug. Die nieuwe naam is donderdagvoormiddag tijdens een kleine plechtigheid onthuld bij het openstellen van de nieuwe 286 meter lange brug voor het verkeer. Daarmee is het centrum van Ingelmunster na drie jaar terug herenigd. Op 25 september volgt nog een officiële inhuldiging voor het grote publiek.

Eerder deze week werd de nieuwe brug onderworpen aan stabiliteitstesten: de aannemer liet 24 volgeladen vrachtwagens aanrukken die hun gewicht verdeelden in zeven verschillende opstellingen. De evaluatie was positief en er volgde groen licht om de brug donderdagmiddag open te stellen. “Ingelmunster heeft echt uitgekeken naar deze dag”, aldus burgemeester Kurt Windels. ““Velen waren zelfs al in die mate ongeduldig dat ze al eens stiekem over de nieuwe brug wandelden of fietsten. Maar dat wijst er vooral op dat de inwoners begaan zijn met het project. En dat was net ook de bedoeling. We spreken zonder meer van een historisch moment voor onze gemeente. Dit fantastisch bouwwerk pal in het centrum past perfect in de verdere modernisering van onze gemeente. De verbinding van de twee kernen is een feit, we zijn opnieuw herenigd.”

Brigands

De keuze voor de naam Brigandsbrug komt van de inwoners. Zij konden op voorhand hun voorkeur bekend maken en uiteindelijk uit vijf namen kiezen. Een keuze met historische inslag, want Ingelmunster staat bekend als Brigandsgemeente, een verwijzing naar een groep Ingelmunsternaren die zich in de 18de eeuw verzetten tegen de Franse bezetter en van hen de geuzennaam ‘brigands’ kregen, wat zoveel wil zeggen als struikrovers. De burgemeester is verheugd met de nieuwe naam. “Zo maakt een stukje lokale geschiedenis haar intrede in de toekomst : de nieuwe Brigandsbrug die beide centrumhelften met elkaar verbindt en de gemeente siert”, zegt hij.

286 meter lange brug

De oude dorpsbrug in Ingelmunster was sinds midden jaren ‘50 in gebruik en dringend aan vervanging toe. Ze was ook de laagste op het kanaal Roeselare-Leie, een belangrijke as die jaarlijks goed is voor 4,5 miljoen ton vervoerde goederen. Daarom heeft ze plaatsgemaakt voor een nieuw en hoger exemplaar. ‘”De Brigandsbrug is met haar 286 meter zelfs de langste brug van dit hele binnenvaartproject Seine-Schelde Vlaanderen”, zegt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg. Met de realisatie van dit project willen we de binnenvaart een nog sterker alternatief maken voor het goederenvervoer op de weg. De brug zelf vormt bovendien voor het wegverkeer het hart van verkeerscirculatieplan van de gemeente.”

Licht en open

Het ontwerp van de brug is van dezelfde hand als dat van het vernieuwde Marktplein. Zo werden bij de realisatie dezelfde materialen gebruikt zodat ze in harmonie is met de directe omgeving. Tussen de twee rijstroken is een opening voorzien die licht doorlaat. Zo kan ook de ruimte onder de brug volop benut worden. Aan de kant van het Marktplein wordt de groene zone vanaf het kasteeldomein onder de brug doorgetrokken. Verder komen er parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Aan weerszijden van de brug voorziet De Vlaamse Waterweg de komende zomermaanden nog mooi en fris groen. Aan de stationszijde komt een verbinding voor fietsers en voetgangers aan tussen het begin van de brug en het jaagpad, waarlangs je ook toegang hebt tot één van de trappen. Het omliggende natuurgebied wordt weer in ere hersteld en uitgebreid.

Tijdelijke brug en Trakelweg

Voortaan kan iedereen dus de Brigandsbrug gebruiken, maar de tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug ernaast verdwijnt nog niet meteen. De waterwegbeheerder neemt die pas later weg. De Trakelweg blijft werfzone tot de omgeving afgewerkt is en dus kan je daar nog niet passeren.